時力立院黨團總召邱顯智今日下午回應，有關立院審查監院人事案，審查過程有無違憲一事，既然各黨對於議事的程序都有疑義，那不妨達成共識，以立法院的名義聲請。畢竟無論大法官認為違憲與否，都有推展憲法和立法院議事程度與效益的效果。

國民黨立院黨團總召林為洲、民眾黨立院黨團總召賴香伶今日分別針對本月17日立法院通過的監院人事案召開記者會表示，立院在審查過程並未完成法定程序，監委投票時也發生立委不在場卻拿到投票卡還隔空投票，對此將提出釋憲，確認監委人事審查案有無完成法定程序。

賴香伶表示，民眾黨已完成釋憲聲請出，但因釋憲需有3分之1，也就是113位立委中的38人連署，因此將尋求朝野共識，呼籲國民黨支持。

邱顯智說，依據司法院大法官審理案件法第5條第1項規定，本案的狀況有兩種方式可以聲請釋憲，一是依據第1款由立法院聲請，二是依據第3款由3分之1以上立法委員連署。

邱顯智認為，國會人事同意權的行使，不只是政治實力強弱的對決，更根本的是一個憲法機關（立法院）如何妥當行使其憲法職權的問題。這個問題不應該懸而未決，同樣的狀況更不應該一再發生。

邱顯智表示，如果沒有辦法獲得多數立委的支持以立法院的名義聲請釋憲，時代力量也將會尋求個別立委連署提出釋憲。當然在這個階段，相當可能受到連署立委有無投下反對票的影響。不過縱使是不受理決議，也可能會有個別大法官藉此提出意見書，仍可作為寶貴的參考。

時力如此聲明，是否意味著將與國民黨、民眾黨合作？邱顯智回應，立委黨派不是決定連署釋憲與否的前提條件，而是是否認同議事程序的爭議要用法定的程序處理，與黨派無關。

(中時 )