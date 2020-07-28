日媒報導，日本自民黨今天將向政府提出限制中國行動應用程式（app）的建議，而這個由執政黨內部所發起的提案，就是衝著已經遭印度與美國政府機關封殺的抖音而來。

報導指出，由自民黨大老、前經濟再生擔當相甘利明主導的「規則形成戰略議員聯盟」今日將開會討論管制中國app的相關議題，並向政府提出建言。

除了中國字節跳動公司在全球受到歡迎的抖音之外，該特別小組亦考慮限制中國推出的網銀app，包括以人工智慧處理貸款申請的程式，以防止個資外洩。

另一方面，隨著印度與中國的關係持續惡化，印度傳出政府將擴大對中國應用程式的限制。數周前，印度政府以國安與隱私考量為由，對包括抖音在內近60款中國應用程式下達封殺令。印度媒體報導，該國電子及資訊科技部知情人士透露，政府已經又禁止47款中國的手機app。報導亦指出，另外275款中國的手機應用程式也可能列入限制的黑名單，包括騰訊推出的熱門手遊《絕地求生M》（PUBG Mobile）。印度政府尚未就擴大禁止中國應用程式的消息發表官方聲明。

(時報資訊)