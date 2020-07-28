義隆(2458)今(28)日舉辦法人說明會，受惠新冠肺炎疫情帶動NB需求攀升，義隆第二季業績大爆發，單季每股獲利3.15元，累計上半年每股獲利為3.33元。
義隆第二季營收為35.39億元，季增加60.4%、年增加62.3%，營收創下歷史新高，大幅超出原先預期，相較第一季最大營收成長來自指紋辨識出貨，成長幅度達8成，稅前利益為10.72億元、年成長102.3%、相較第一季成長逾14倍，單季淨利為8.8億元、年增加107.5%、更相較第一季大幅成長19倍，單季每股獲利3.15元，單季毛利率為47.6%。
義隆累計上半年營收為57.45億元、年增加41.4%，稅前淨利11.41億元、年成長13.2%，上半年淨利為9.72億元、年成長14.4%，累計上半年每股獲利為3.33元，上半年毛利率為47.5%，業外主要來自轉投資旭輝，另外，上半年匯損約2000萬。
(時報資訊)
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