台股今早在台積電第二根漲停的激勵下，再創歷史高點！蘋概三雄同步走高，台積電最為搶鏡，鴻海(2317)跌勢落後反彈趕路；大立光(3008)漲幅約2%。電子股齊發攻勢，聯電(2330)漲停開盤；聯發科(2454)高檔震盪；晶電(2448)漲停；世界(5347)飆破百元再登天價103元。不過下半場晶圓雙雄漲勢收斂，持股者見好就收，大盤翻黑，聯發科跌逾5%，收在680元；帆宣(6196)也遭獲利了結；立積(4968)打入跌停板。台股終場小跌1.57點，為12586.73點，成交量3432億元，為歷史最大量。今日外資(不含外資自營商)賣超73.0386億元，投信賣超4.347億元，自營商賣超36.1348億元，三大法人賣超113.52億元。

今早半導體股位居類股漲幅之冠，台積電漲停板改寫天價，其在全球市值排行衝進前十大，直逼市值排行第九的波克夏公司；但經過一陣上沖下洗後，類股漲幅僅剩0.5%。SEMI最新報告公布，Q2全球矽晶圓出貨面積超越Q1及去年同期，加上外資法人看好Ai及高效能晶片和自駕車等需求，將有利矽晶圓未來發展，今日環球晶(6488)走高領漲，台勝科(3532)、合晶(6182)走在盤上呼應。電子股激情過後，部分買盤轉向金融股，玉山金(2884)先行，大漲3%；元大金(2885)、兆豐金(2886)、第一金(2892)皆有人氣，股價逆勢抗跌。

台積電27日創下股價、市值、漲幅等歷史紀錄，帶領台股跨過高掛30年的12682高點，使得上市櫃合計市值達41.96兆元，台股高點、收盤及市值同步刷新歷史紀錄。台積電氣勢如虹也帶動晶圓代工二線廠聯電、IC設計龍頭聯發科等指標股全速狂飆，半導體族群市值來到15.73兆元，占台股比重衝至37.4％，族群市值版圖刷新紀錄。今(28日)早受到台積電ADR再漲12.65%，台股跳空開漲363.42點，隨後成功站上13000點大關，台積電拉第二根漲停，奔466.5元天價。只是台股漲勢集中於大型權值股中，近八成個股未嘗到本波大漲的甜美果實，於是中場過後領漲主力動能喪失即缺乏群族接棒續揚，台股大漲400點全數吐回，還一度跌逾50點，惟市場信心未受影響，終場指數收在平盤附近，小跌1.57點。

台股攻上13000點，惟近日漲多拉回未能留住大漲成果，今日收在平盤附近，5日RSI為74.83，10日RSI為73.65，9日K值為68.50，9日D值為72.72，20日乖離率為3.19。電子股為本波漲勢主力，但電子股與美股關聯大，而美股正面臨美中貿易戰及政治衝突等消息面干擾，國際情勢仍動盪，需慎防高檔震盪，接下來美股觀盤重點則以美中衝突、美企業財報暨下半年展望、經濟數據等重大議題為主，本周關注Apple及Amazon等重量級公司公布財報及未來展望。

(時報資訊)