部分遊客支付100元停車費進入大雪山國家森林遊樂區停車場，即擺出摺疊桌椅、瓦斯桶、瓦斯爐等進行泡茶野炊。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

其他遊客乖乖付費入園，找不到車位，違停路邊又被警方開勸導單。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

東勢林管處增派人力加強勸導，並祭出5點休園後斷電即更換省水龍頭，減少遊客滯留園區方便性。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

東勢林管處於園區內公告禁止事項，仍有部分遊客不願配合。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

報復性旅遊伴隨亂象激增，大雪山國家森林遊樂區出現停車場遭霸佔，甚至有露營車夜宿野炊長達20多天。東勢林區管理處表示，遊客炊煮造成地面或空氣汙染，可依森林法罰處1000元至6萬元罰鍰，針對露營車亂象，下午5點休園後即切斷區域電力，以減少遊客滯留。

大雪山國家森林遊樂區均溫15至22度，涼爽宜人，疫情解封後，林務局推出12處國家森林遊樂區免費入園1次優惠，吸引遊客上山避暑。部分遊客違反規定，支付100元停車費入園後，即佔據停車格，其他遊客乖乖付費入園，找不到車位，違停路邊又被警方開勸導單。

森林遊樂區停車場變成「百元露營勝地」，休旅車、廂型車、掀背車等打開尾門，搭遮雨棚，摺疊桌椅一應具全，接著搬出瓦斯桶、瓦斯爐，就地泡茶、野炊。東勢林管處對此亂象無法強制驅離，只能每天派員道德勸說，其中不乏熟面孔，而且有越聚越多跡象。

針對遊客違規行為，東勢林管處增派人力加強勸導，並由保安警察第七總隊第五大隊及和平分局雪山派出所員警協助安全維護。有警員無奈表示，翻遍所有法條，均無法可罰，遊客見沒輒，就裝得皮皮，而且不是只有在大雪山而已，八仙山等其他遊樂區都有這種現象。

大雪山國家森林遊樂區35K收費站區域將更換省水水龍頭，下午5點休園同步切斷區域電力，減少遊客滯留園區方便性。東勢林管處表示，若遊客炊煮行造成地面或空氣汙染，有確切證據者，可依森林法開罰1千元至6萬元罰鍰，考量遊客需求，將在49K小雪山區域增設營地。

(中時 )