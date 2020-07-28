受疫情影響，家扶扶助家庭困境雪上加霜，上半年捐款僅收約三成，新學期子女教育費用龐大負擔，南台中家扶109學年度第一學期預計提供350萬獎助學金，發放150名大專和碩班同學，以及100名高中、職學生，尚有250萬缺口，除了民眾捐款，還要舉行跳蚤市場，用物資換現金，幫助獎學金不斷炊。

南台中家扶中心主任王金敦表示，疫情衝擊之下，中心上半年的捐款狀況不如預期，針對獎助學金目前捐款僅收到約三成左右，與預期的目標差距甚遠。

為了讓弱勢家庭的孩子們不因學費和生活費煩惱，這學期增加開設「金榜題名」獎助學金，考上大學者加發獎助學金一萬元，對於將前往異地求學的同學來說，有助添購日常用品或是來往交通補貼，對於留在台中念書的同學來說，也是一份穩定念書的重要力量。

受家扶扶助的小梅，生活瑣事及債務全都壓在媽媽一人身上，知道媽媽的辛苦，逼著自己一定要就讀國立的學校，來減輕家中負擔，大部分的孩子選擇大學系所，考量自己的興趣，但小梅思考的是以「醫生」、「牙醫」、「醫檢師」三個方向為努力目標。

高中畢業後，小梅的成績雖然可錄取不錯的大學，卻不是她心目中的理想科系，謹慎思考後決定重考，努力讀書一年後考取醫檢系。

小梅大學四年透過就學貸款支付學費，也利用家扶的獎助學金做為生活費用，畢業後計畫考取醫檢師執照，到醫院工作，希望可以一步步改善家境。

王金敦說，家扶有許多像小梅這樣對生活認命卻不認輸的孩子，努力的初衷是為了改善家庭經濟，號召大家響應加入南台中家扶「助學人」行列，幫助弱勢家庭的孩子們穩定就學，讓孩子不因經濟弱勢而限制夢想，大家可以透過捐款或是參與助學跳蚤市場來幫忙補足獎助學金缺口。

南台中家扶表示，九月份將登場的助學跳蚤市場，持續受理攤位報名與物資捐贈，設攤費每攤800元，即使當天無法前來擺攤，也歡迎贊助設攤活動經費，會由中心安排志工人力來設攤，讓跳蚤市場義賣順利辦理。

(中時 )