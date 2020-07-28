寶雅（5904）28日公布季報，第二季營收39.4億雖較去年同期38.2億增加，但稅後純益4.08元相對較去年同期4.33元衰退5.8%，亦較上季5.06元季減，累計上半年營收與獲利則有小幅成長，EPS來到9.12元，優於去年同期。

法人分析，儘管受到疫情干擾，第二季原店營收衰退6.5%，且獲利小衰，但對寶雅第三季營收持正向樂觀，主要是寶雅上季連開9店，加上台灣疫情趨緩，人潮與買氣回流，對下半年3、4季營收與獲利仍評等向上。

寶雅的雙品牌寶雅、寶家上半均透過展店，挹注新業績，上半年合併營收達82.06億元創新高，主因疫情趨緩讓5、6月營收回溫，近三個月來股價推升逾三成，近期盤整，但暑假旺季與振興三倍券上路催化，外資為主的法人持續進場，28日收盤來到606元。

寶雅截至6月底為止 ，共有239間寶雅、九間寶家的據點，搭配三倍券，不僅推出消費30 0元就贈500元折價券，8月11日起連續28天，天天抽一台SWITCH，活動結束日還要抽出五輛Gogoro，期待三倍券帶動買氣，法人樂觀看待第三季營收成長，續創新高。

(工商 )