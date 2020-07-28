香港第三波新冠肺炎疫情大爆發，港媒報導，消息稱今日新增約110宗確診個案，料連續7天超過百宗新個案。

香港昨日單日新增145宗確診，再創新高，且昨日4人病逝，累計22人不治。香港01報導，消息指出，今日新增約110宗確診個案，料連續7天超過百宗新個案。

港府昨日突公布收緊防疫限制，限聚令由目前4人縮至2人，全日禁止餐廳飲食，身處戶內及戶外公眾地方均需佩戴口罩，僅飲食及服藥等情況可獲豁免，做運動或吸煙不戴罩屬違反，今日凌晨起生效。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（28日）於一個節目上表示，擔心香港新型冠狀病毒疫情失控，港府豁免檢疫政策會讓受感染者將病毒帶回大陸內地，「危害國家安全」，有跨境司機確診正正是一個警號。

何栢良指出，港府收緊防疫措施是無可奈何及必須做，香港的硬體出現嚴重瓶頸，如檢疫中心單位需求緊張，但未見政府徵用整間飯店作檢疫設施。他擔心若每日也有逾百宗確診個案，隔離設施可能不足一周就爆滿。

(旺報 )