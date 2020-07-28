「振興三倍券」將於下（8）月1日至7日開放第三波紙本預購，目前全台已有逾1,722萬名民眾完成紙本領券，讓各地郵局湧入大批排隊人潮。永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，預計參加第三波「振興三倍券」紙本實體券預購的民眾，可上網刷永豐現金回饋JCB卡預購繳費，並就近選擇到超商、超市或藥妝通路領取，不但能省下到郵局排隊付現購買的時間，還能享最高120元的刷卡金回饋！

吳建毅表示，民眾透過「振興三倍券」紙本預購網站或登入健保快易通APP，在線上刷永豐現金回饋JCB卡繳費，就能為自己以及家中小孩或未綁定信用卡的親友購買紙本三倍券，每卡戶可回饋6％刷卡金，最多可享120元回饋；此活動目前尚有逾17,000個名額讓第三波預購紙本三倍券的民眾，有機會享超值優惠。

為回饋廣大卡友，永豐銀行也特別推出七夕情人節花束預購活動，讓卡友獨享產地直送的平價幸福，即日起至8月8日，在預購網站刷永豐信用卡購買產自南投埔里的紅玫瑰花束，卡友限定優惠價每束199元（限量500束）；18朵玫瑰花搭配樸實無華的包裝，於指定日期宅配至卡友指定地點，將真誠坦白的浪漫花語傳遞給心愛的人，預購刷卡消費還能計入已綁定永豐信用卡領「數位三倍券」的額度內。

永豐銀行表示，政府推出「振興三倍券」後，更陸續推出「農遊券」、「藝FUN券」、「動滋券」、「客庄旅遊券」等兌換券，號召全台民眾一同來振興消費；卡友綁定永豐信用卡刷三倍券，也可再搭配政府各項兌換券與永豐信用卡回饋享雙重優惠。

(中時 )