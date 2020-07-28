據路透社28日報導，全球電動車龍頭特斯拉在上海發布了新的招募計畫，預計將在大陸的造型中心及工廠招募1000名新員工。

根據特斯拉招募官方微信訊息顯示，特斯拉正在為大陸製造中心招募高級設計師和設計總監。而這也是特斯拉首次在大陸發布相關新職務；不過，具體要招募多少人招募計畫書上並沒有顯示。

早在今年1月，特斯拉就曾表示，計畫在大陸設計研發中心，要實現由大陸製造向大陸設計轉變。

特斯拉臨港招募微信公眾號顯示，特斯拉還計畫在上海的壓鑄、沖壓、車身、塗裝、總裝車招募600名生產操作工；另外，特斯拉還計畫招募150名負責產聘交付工作的質量檢驗員，200名負責物流相關的物流叉車工及20名保安。

路透報導還稱，有兩位知情人士表示，此次招募計畫部分是為了上海工廠生產Model Y SUV做準備。不過，特斯拉方面對於這項消息尚未回應。

目前，特斯拉在第二季財報顯示，上海工廠Model Y的生產線正在按計畫建設，預計首批將於2021年交付。

(旺報 )