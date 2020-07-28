大聯盟復賽未滿1周就爆發新冠疫情(7月27日)，總裁曼佛雷德(Rob Manfred)的防疫措施引來外界質疑。拒絕復賽的道奇左投普萊斯(David Price)推文說：「我留在家中的一部份原因就是曼佛雷德根本沒把球員健康擺在首位。」馬林魚已有11位球員染病。

國民隊總教練馬丁尼茲(Dave Martinez)表示「很害怕，晚上都睡不好。」大聯盟開放各球隊使用自家主場，讓他們在各地飛來飛去，只減少相距較遠的城市對戰。職籃NBA則是把參與復賽的隊伍與外界隔離，集中在奧蘭多迪士尼的「泡泡」進行比賽，還沒有病例出現。

NBA工會領袖保羅(Chris Paul)說：「目前這看起來是最安全的方法了。」七六人總教練布朗(Brett Brown)說：「我無法想像你能創造比我們現在更安全、更專業的環境。我給聯盟總裁席爾佛(Adam Silver)比個讚，我很自豪在這裡，我感覺很安全。」火箭總教練丹托尼(Mike D'Antoni)說：「我們要謹慎不能自滿，現在確實很安全。」

前馬林魚投手陳偉殷暫時未返美職，但球隊買斷他剩餘合約2200萬美元(約台幣6.4億)必須全額支付。如果殷仔還留在馬林魚，他只能領到三分之一，拒絕復賽還會沒薪水。現在疫情從馬林魚爆出，殷仔躲個乾淨又有錢領，雖非他自願但可說相當幸運。

(中時新聞網)