新北市長侯友宜今（28日）上午在市警局刑事工作治安會報中親自頒發破案獎金。（新北市刑大提供）

新北市長侯友宜今（28日）上午在市警局刑事工作治安會報中親自頒發破案獎金。（新北市刑大提供）

新北市長侯友宜今（28日）上午在市警局刑事工作治安會報中親自頒發破案獎金。（新北市刑大提供）

新北市長侯友宜今（28日）上午在市警局刑事工作治安會報中親自頒發破案獎金。（新北市刑大提供）

新北市長侯友宜今（28日）上午在市警局刑事工作治安會報中親自頒發破案獎金。（新北市刑大提供）

新北市長侯友宜今（28日）上午在市警局刑事工作治安會報中親自頒發破案獎金，表揚並慰勉日前偵破接連行搶雙北地區超商案件有功人員辛勞，並對於專案小組員警鍥而不捨、發揮團隊合作的精神給予高度肯定及感謝。

新北市汐止區、樹林區及台北市信義區24日凌晨接連發生超商搶案，由於歹徒作案時皆手持水果刀，犯罪手法如出一轍，獲報後新北市刑警大隊、汐止分局、樹林分局共組成專案小組積極偵辦，以車追人進行地毯式調查，鎖定21歲越籍訂姓移工涉有重嫌。

正當警方上門時訂男已不知去向，專案小組員警隨即擴大範圍搜查，當晚在基隆七堵山區步道發現訂男行蹤，逮捕過程卻遭遇頑強抵抗，造成3名刑大幹員手臂、膝蓋受傷掛彩，最後順利將其壓制緝捕歸案，全案宣告偵破。侯友宜在頒獎時也特別感謝員警辛勞，希望他們能秉持除惡務盡精神，繼續為治安打拼。

侯友宜表示，日前發生的外籍移工連續超商搶案，有賴於市警局治安團隊通力合作之下，能夠快速破案，並發揮分工合作精神，在不到18小時內順利將犯嫌逮捕歸案，也因為警察同仁全力投入打擊犯罪，才能讓罪犯無所遁形，使市民擁有安居樂業的生活環境。

(中時 )