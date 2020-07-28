鄧雨賢外曾孫趙奕喬（右）和趙奕翔（左） 兄弟，在音樂會開幕式以小提琴與鋼琴合奏「十八姑娘」。（羅浚濱攝）

竹友混聲合唱團優美動人的歌聲演唱鄧雨賢的作品「十八姑娘」。（羅浚濱攝）

台灣民謠之父鄧雨賢，與芎林鄉有密不分可的關係，縣府每年仲夏舉辦的鄧雨賢紀念音樂會，都令樂迷引頸期盼，8月1日在鄧雨賢音樂文化公園舉辦「夏夜˙三線情」音樂晚會，縣長8月2日加碼將音樂會帶回到文化局演藝廳，傳唱鄧雨賢膾炙人口的音樂。

「十八姑娘一朵花啊一朵花~~」竹友混聲合唱團優美動人的歌聲，28日在鄧雨賢音樂文化公園傳開，鄧雨賢外曾孫趙奕喬和趙奕翔兄弟，則以鋼琴與小提琴合奏「十八姑娘」與「芎林小調」，更是悅耳動人。

趙奕喬與趙奕翔說，合奏演出的「芎林小調」是鄧雨賢在1942年所寫，反映當時日據時代的芎林光景，8月2日會在文化局音樂會表演，同時帶來鄧雨賢晚期較鮮為人知的作品，給觀眾全新體驗。

楊文科表示，8月1日晚上6點半，邀請金嗓天王天后殷正洋、萬芳同場開唱，在地客家子弟黃子軒與山平快、竹友混聲合唱團、新竹交響管樂團、芎林國小合唱團，將以人聲、管樂傳唱演繹鄧雨賢的作品，展現跨世代傳承與相遇，絕對精彩可期。

8月2日下午2點半在文化局演藝廳舉辦的「熹微˙黎明」音樂會，將由簡雪豐老師領銜CPE鋼琴重奏團，帶來精彩炫目8手聯彈，搭配鄧雨賢外曾孫趙奕喬與趙奕翔，以鋼琴與小提琴對彈，用最純粹的音樂詮釋鄧雨賢的音樂，即日起在文化局服務台開放索票。

縣長楊文科、客委會副主委鍾孔炤等人與鄧雨賢家族後代，共同為今年鄧雨賢紀念音樂會揭開序幕。鍾孔炤表示，鄧雨賢紀念音樂會進入第19年，鄧雨賢知名作品「姑娘十八一朵花」、「望春風」等也有客語填詞，只是傳唱度不高，鼓勵大家也多唱客語版。

(中時 )