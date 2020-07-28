對於某媒體今日幾篇關於國民黨因高雄市長補選，內部陷入分裂的報導，國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁競總發言人鄭照新怒批，這是風向文！更轟放話者其心可誅！

《鏡週刊》今日報導，眉蓁爆發論文爭議時，江啟臣的危機處理進退失據，引發黨內「倒江」聲浪高漲，各派人馬轉而拱朱立倫、馬英九角逐明年黨主席，8月15日高雄補選結束後，國民黨內恐再掀風暴。且有藍委指出，李眉蓁在處理論文事件過程中荒腔走板，完全不受控制，黨主席江啟臣完全被李眉蓁害了。

對此，鄭照新今在臉書發文表示，有關《鏡週刊》今日幾則報導，通篇以陰謀論講述藍營內鬥矛盾，他有三點要嚴正聲明：

一、市長補選：王朱江幾位黨內重要領袖，皆盡心輔選補選，防止政黨政治失衡，此時承擔困境，吸收衝擊波，皆值得欽佩。此時大作矛盾主題，明顯見縫插針。

二、議長補選過程雖曲折：議長之事高雄議會國民黨團早已整合一致，反而民進黨團黃明太議員選議長被硬喬掉，憤而退出黨團運作，風暴更甚。報導中提及國民黨團已經解決的事情，卻不提民進黨團的分裂現狀甚於國民黨團。不是怠惰未更新資訊還在報舊新聞，就是刻意帶風向。

三、此外，更莫名其妙提韓市長要全台謝票，這兩年奉獻公共事務，韓市長與家人相聚時間極少，這段時間都在珍惜家庭難得的相處時光，報導沒有事實的參考價值。

(中時新聞網)