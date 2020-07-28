韓國實力派男星劉亞仁，過去作品中多以粗曠角色示人，一直擁有既叛逆又純粹的形象，向來喜愛挑戰各種角色類型的他，這次在韓劇《張玉貞為愛而生》難得以古裝扮相登場，飾演浪漫深情的肅宗李焞，中天娛樂台39頻道將於8月5日（三）起播出，劉亞仁在劇中與金泰希飾演的張玉貞相遇、相戀，進而發展出難分難捨的糾葛愛戀，激吻金泰希時熱情又霸道，展現又慾又純的魅力，讓人看了忍不住臉紅心跳。

劉亞仁憑藉一人千面的精湛演技，不論詮釋何種角色，都能表現得入木三分，更曾在2015年拿下「青龍獎」，成為韓國最年輕影帝。這次在《張玉貞為愛而生》當中飾演性格殘酷又孤獨的第19代朝鮮君主肅宗李焞，他是第9位飾演此歷史人物的韓國演員，也是歷任演員中最年輕的一位。雖然年輕，但劉亞仁的強大氣場自帶王者風範，從裡而外散發出君主的霸氣，就連追求愛情也不例外，無畏階級的藩籬，與張玉貞意外邂逅相戀，譜出一段扣人心弦的愛情，拍戲時還自掏腰包請劇組吃蔘雞湯，讓工作人員誇他私底下也有君王的豪氣。

劉亞仁在戲中激吻金泰希時熱情又霸道，展現又慾又純的魅力。(圖／中天娛樂台提供)

張禧嬪在韓國是家喻戶曉的歷史人物，曾被改編成多部影視作品，本劇《張玉貞為愛而生》則以朝鮮時代「第一服裝設計師」的全新視角，重新詮釋張禧嬪「張玉貞」的故事，顛覆以往被界定為「妖女」的形象，金泰希溫婉氣質的形象也替張玉貞洗白不少，令人耳目一新。劇情描繪張玉貞從小便展露出驚人的時裝設計天份，無奈因母親身分卑賤而受到打壓，張玉貞身處後宮步步為營，憑藉著智慧與計謀，一路披荊斬棘，從宮女晉升為嬪妃，並獨占肅宗李焞的寵愛於一身，實現了自己的夢想和愛情。以往歷史形象多被描述為善良仁慈的仁顯王后（洪洙賢飾），則在《張玉貞為愛而生》當中，被塑造成一位有心機、為了權力地位擅於宮廷鬥爭的人物，給予觀眾不同的視角，千萬不能錯過。更多精采豐富的戲劇內容敬請鎖定中天娛樂台39頻道，8月5日（三）起，每週一至週五晚間10點《張玉貞為愛而生》。

(中時新聞網)