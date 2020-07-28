網友昨在臉書分享，國境之南有3位辣妹，僅穿比基尼騎機車，養眼畫面曝光，吸引上萬網友朝聖，但醫療粉專《MedPartner美的好朋友》發文指出，看到這畫面，擔心會曬傷和犁田，後者光是清創，就可以讓人痛到升天。
醫療粉專《MedPartner美的好朋友》在臉書PO文指出，最近墾丁有很多辣妹，會穿著比基尼騎機車，引起正反論戰，有人認為很正常，也有人覺得過於暴露，但在醫師眼裡只擔心「曬傷」和「犁田」這兩件事。
美的好朋友表示，曬傷就先不用說了，若是不小心犁田，大面積的擦傷，加上柏油路的高溫和碎石，到時候進急診室，光是要清創把砂石清乾淨，就會「痛到升天」。拜託大家外面最好還是套個寬鬆的長袖衣褲，通風又安全。
貼文曝光後，引發網友討論，「犁田的痛比腿斷掉還要強烈」、「我是個有過自然產的女人，我可以認證，不用到清創，光是把傷口弄乾淨，我覺得比生小孩痛」，也有網友分享，曾穿涼鞋犁田，腳皮都磨沒了，清創的痛，比生小孩痛，別拿自己的皮開玩笑。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。