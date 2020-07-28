辣妹穿比基尼騎車，畫面讓人移不開眼睛。（圖／截取自爆廢公社二館）

網友昨在臉書分享，國境之南有3位辣妹，僅穿比基尼騎機車，養眼畫面曝光，吸引上萬網友朝聖，但醫療粉專《MedPartner美的好朋友》發文指出，看到這畫面，擔心會曬傷和犁田，後者光是清創，就可以讓人痛到升天。

醫療粉專《MedPartner美的好朋友》在臉書PO文指出，最近墾丁有很多辣妹，會穿著比基尼騎機車，引起正反論戰，有人認為很正常，也有人覺得過於暴露，但在醫師眼裡只擔心「曬傷」和「犁田」這兩件事。

美的好朋友表示，曬傷就先不用說了，若是不小心犁田，大面積的擦傷，加上柏油路的高溫和碎石，到時候進急診室，光是要清創把砂石清乾淨，就會「痛到升天」。拜託大家外面最好還是套個寬鬆的長袖衣褲，通風又安全。

貼文曝光後，引發網友討論，「犁田的痛比腿斷掉還要強烈」、「我是個有過自然產的女人，我可以認證，不用到清創，光是把傷口弄乾淨，我覺得比生小孩痛」，也有網友分享，曾穿涼鞋犁田，腳皮都磨沒了，清創的痛，比生小孩痛，別拿自己的皮開玩笑。

今天新聞報，說墾丁有很多辣妹穿 #比基尼騎機車，引起正反論戰，有人認為很正常，也有人認為太過暴露。 在醫師眼裏我們只擔心： #曬傷 跟 #犁田 。曬傷不用講了，要是不小心犁田，大面積擦傷，加上柏油路的高溫跟碎石，到時候進急診室，光是要清創把砂石清乾淨，就會痛到升天啊～ 拜託大家外面至少還是套個寬鬆的長袖長褲，可以兼顧通風跟安全。這樣比較好啦Orz 由 MedPartner 美的好朋友發佈於 2020年7月27日 星期一

(中時新聞網)