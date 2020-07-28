這期威力彩的彩金高達31億元，國人無不躍躍欲試，一搏運勢，可惜中職富邦悍將總教練洪一中不敢試手氣，不是他中不了、反而中獎率百分之百，而是總教練畢竟有點知名度，出面買彩券被人認出來，實在不好意思。

近來威力彩高額彩金的話題，賽前在球場難免聊到後，大夥才知道不要小看洪總的手氣，很多人贏不過他，洪總的中獎率高達百分之百！每買必中。洪總說，這輩子至今只買過1次彩券，買200元中200元，沒輸沒贏。

更神奇的是刮刮樂彩券，洪總也買過1次，那是在一個公共場合，看到一個弱勢族群者賣彩券，洪總隨手幫忙買了1張百元刮刮樂，當場刮了起來，本來以為沒有中獎，把彩券給了販售者，準備轉身走人。

此時，賣彩券的人小敗叫住他，洪總表示，以前沒有買過刮刮樂，不知道兌獎的規則，看不懂有沒有中獎，所以賣彩券的人看了後，直說這張彩券刮中1500元。」

花了100元竟能刮到1500元，投報率驚人，洪總有著異於常人的好手氣，不過，洪總說，這麼多年來都不敢買彩券，實在是不好意思；也就是洪總算是知名人士，買彩券想中大獎恐招來議論，這也是名人沒有的「發財夢」！

(中時 )