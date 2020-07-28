美股強強滾，根據券商公會統計，截至今年6月，整體市場複委託總成交金額約1.76兆新台幣，較去年同期大幅成長46％，開戶數也大幅成長，今年上半年開戶數21.5萬戶，已達去年全年22.4萬戶的9成6，永豐金證券以高達1,291億的交易量市佔比19％，穩居複委託零售冠軍。

永豐金證券總經理江偉源表示，疫情影響加大市場波動，也引爆投資機會浮現，加上數位平台大幅降低投資美股的難度，吸引一般散戶投資人參與，複委託平台為國內投資人打開投資美股的大門，樂觀看好業務成長趨勢。

江偉源指出，複委託大幅成長主要包括數位化平台服務升級，以及金融市場波動帶來的投資機會兩大因素，尤其是數位化平台服務，讓複委託從開戶到交易不僅流程簡單，完全以中文進行，並提供多元產品及輔助選股的資訊服務。

江偉源表示，永豐金證券複委託開戶數已超過10萬戶，看好複委託未來成長動能，持續發展複委託數位智能服務，目前已完成「大戶投」數位帳戶升級，一次就可以同步完成台股及海外複委託線上開戶；並開辦「豐存股-美股」，小額投資人也可以定期定股的方式輕鬆買美股，領先業界採獨立存股帳戶，管理追蹤績效及進行存股買賣交易。

永豐金證券示，美股連年多頭走勢，各國政府積極救市，擴大財政紓困，為投資人帶來進場機會，美國目前公開的各項紓困已投入9兆美元以上，是金融海嘯的2~3倍，且預期還有新的紓困方案推出，加上聯準會的無限量寬鬆加持，標普500指數，股價從3／23的低點2,191反彈超過45％。

(中時 )