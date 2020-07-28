先前曾多次輕視疫情日益惡化的美國總統川普，在最近一次疫情記者會讓突然改口稱「再好轉之前會死很多人」，並親口呼籲人民戴上口罩，令外界好奇讓他「回心意轉」的原因。據外媒指出，川普選情受疫情衝擊，自然是令他不得不認真防疫的原因之一，但更具體而言，應該是共和黨傳統票倉「紅州」疫情升溫，身旁助理警告川普「連自己人有危險了」，才讓川普防疫態度轉變。

據《商業內幕》引述《華盛頓郵報》報導指出，川普的資深助理們最近數周內開始拿出美國疫情地圖與數據，向他解釋許多共和黨傳統票倉內確診病例與死亡例大幅攀升，對其連任極度不利，其中美國中西部州如密西根、威斯康辛以及明尼蘇達州對川普連任十分關鍵，至於佛羅里達、德州與亞利桑那州更是淪為疫情重災區。此外，根據約翰霍普金斯大學統計，全美已有429萬人確診、14.8萬人死亡。

此外，根據CNN電視台與市調機構SSRS Research製作的最新民調指出，讓川普在2016年大選勝出關鍵的「搖擺州」，如亞利桑那州、佛羅里達州、密西根州，全數落後民主黨籍競選對手拜登，多份民調顯示選民持續否定川普處理疫情的方式，在此一議題上以兩位數的差距落後拜登；而除了搖擺州之外，川普在全國民調也落後拜登。

面臨疫情惡化衝擊選情，讓川普不得不開始嚴肅對抗疫情，例如恢復長達數周未舉辦的白宮疫情記者會，當時也改口「疫情在好轉前只會更惡化」，更在11日首次在鏡頭前戴上口罩，也是美國疾病管制與預防中心呼籲戴口罩後，第一次滿足了媒體期待。

(中時新聞網)