桃園市議員王浩宇稍早貼出高雄市長支持度，卻誤將民「進」黨的陳其邁打成民「眾」黨，讓網友嚇壞。(擷取自王浩宇臉書)

高雄市長補選將在8月15日舉行，由民進黨陳其邁、國民黨李眉蓁、民眾黨吳益政3人角逐。目前許多民調紛紛顯示，陳其邁的支持度大幅領先李眉蓁以及吳益政。桃園市議員王浩宇稍早貼出高雄市長支持度，不過卻把民「進」黨的陳其邁打成民「眾」黨，讓網友紛紛歪樓表示「什麼時候陳其邁也加入民眾黨了」、「陳其邁改黨籍了嗎？」王浩宇稍早已更正貼文。

《TVBS》昨公布高雄市長補選最新民調，陳其邁以55%支持度，贏過李眉蓁的21%，民眾黨吳益政則為5%。相較上一次民調，陳其邁僅增1個百分點；李眉蓁則下降1個百分點。這份民調顯示，李眉蓁並未因論文風波而影響支持度。

王浩宇稍早在臉書貼出高雄市長支持度，其中民進黨陳其邁仍以55%領先，國民黨李眉蓁則以21%居次，民眾黨吳益政則有5%。然而，王浩宇一開始的貼文，卻將陳其邁誤植為民眾黨，讓許多網友驚呆。

網友紛紛歪樓表示「陳其邁改黨籍了嗎？！」、「陳其邁換黨了嗎？這樣可能選不上」、「陳其邁何時變民眾黨了？」、「錯字錯過頭了」、「什麼時候陳其邁也加入民眾黨了」。不過也有網友針對支持度回應表示「這個三號也算是在地經營很久的一號人物，是搭上那個票房毒藥導致支持度這麼低迷？」、「還21%真的很強！吳益政情何以堪？」、「這樣都還有21%！真的不能大意！」、「吳益政的魅力因子居然沒有拉抬他的支持度」、「陳其邁才55%？」。

(中時新聞網)