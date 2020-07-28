新竹70多歲阿婆常常腰痠背痛，走路走十分鐘就沒方要坐下休息，甚至會整隻腳痛，到台大竹東分院求診，骨科醫師黃鼎鈞以核磁共振檢查診斷為脊椎滑脫壓迫神經，安排「脊椎微創內視鏡手術」治療，阿婆腳痛很快得到改善，再做物理治療，走路也變得比較有力。

黃鼎鈞表示，脊椎滑脫有背痛跟神經痛兩個主要症狀，背痛是脊椎不穩定造成，嚴重時需要以骨釘及融合器（墊片）做脊椎間的固定及融合，輕微則可用藥物配合伸展或高頻熱凝術治療。

黃鼎鈞並說，神經痛是神經壓迫會造成走路沒力，甚至越走越痛，會有從屁股傳到小腿的坐骨神經痛症狀，根本的方法是將壓迫神經的構造去除。

黃鼎鈞指目前的脊椎微創內視鏡手術，對背痛及神經痛都可以治療，並且傷口較小，復原較快，較沒有後遺症。

他提醒脊椎滑脫的患者，必須避免長期彎腰，尤其要避免彎腰拿重物，因為這會造成脊椎受力在滑脫的方向，如要拿低的東西，建議要蹲下來保，持上半身垂直地面，拿的東西要儘量靠近自己。

另外，如果要背背包也建議不要側背，要被雙肩背包較為平均，而且儘量不要背太重，因為背上背包的的動作就有可能造成受傷。

(中時 )