穩懋(3105)公布第2季及上半年財報，由於產品組合較佳且產能利用率維持90%高檔，第2季合併毛利率達44.8%，創下單季歷史新高，單季稅後盈餘為16.51億元，季增5%，年增113%，單季每股盈餘為3.94元，累計上半年每股盈餘為7.7元，展望第3季，穩懋預估，第3季合併營收將較第2季成長mid-single digit(5%)，單季毛利率約low-forties(40%到45%)。

穩懋第2季合併營收為60.48億元，季減0.4%，年成長36%，營業毛利為27.07億元，季增4%，年增79%，單季合併毛利率為44.8%，季增1.8個百分點，年增10.8個百分點，創下單季歷史新高，營業淨利為20.33%，季增5%，年成長122%，單季營業淨利率為33.6%，季增1.7個百分點，年增13個百分點，稅後盈餘為16.51億元，季增5%，年增113%，單季每股盈餘為3.94元；累計上半年合併營收為121.19億元，年成長50%，營業毛利為53.18億元，年成長120%，合併毛利率為43.9%，年增14個百分點，營業淨利為39.71億元，年成長226%，營業淨利率為32.8%，年增17.7個百分點，稅後盈餘為32.26億元，年成長249%，每股盈餘為7.7元。

就產品別來看，今年第2季Cellular佔比約40%到45%，Infra佔比約20%到25%，WiFi佔比15%到20%、VCSEL的其他產品佔比則由第1季的15%降至13%。

穩懋預估，第3季合併營收將較第2季成長mid-single digit(5%)，單季毛利率約low-forties(40%到45%)。

(時報資訊)