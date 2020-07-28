中光電(5371)今天召開線上法人說明會，公布第2季財報，單季合併營收為106.35億元，季增27％，年減6％；受到疫情影響產品組合，合併毛利率較前一季15.8％增加2.7個百分點至18.5％，但較去年同期19.1％下滑；合併營業淨利為3.2億元，較上季本業轉盈，年成長33％；合併稅後淨利為5.25億元，也較上季稅後虧損0.58億元大幅增加；歸屬母公司之淨利為5.52億元，比上季0.05億元大幅增加，年成長183％，每股盈餘1.27元。

累計上半年合併營收為190.04億元，受到新冠肺炎疫情影響，年減16％。由於第1季稼動率低，上半年合併毛利率較去年同期17.7％減少0.4％為17.3％，合併營業利益為1.3億元，年減57％；合併稅後淨利4.67億元，年成長45％；歸屬母公司股東之淨利為5.57億元，年成長93％，每股稅後盈餘為1.28元。

中光電節能產品第2季出貨量約1,219萬片/台，季增45％，年增28％；合併營收56.83億元，季增32％，年增6％。累計上半年節能產品出貨量約2,060萬片/台，並較去年同期增加5％；合併營收99.83億元，年減7％。

展望第3季，總經理林惠姿表示，NB機種出貨微幅減少，監視器機種出貨亦下滑，然而大尺寸TV新機種量產將帶動TV出貨大幅成長超過7成，PID系統組裝生意亦將於第3季展開，因此雖然整體出貨量與第2季相當，但由於大尺寸出貨比重增加，平均出貨單價將順勢上揚。位於吳江的蘇州璨曜光電有限公司自建新廠在7月正式投產，後續將逐步整併原蘇州廠區以增進生產與管理效率。此外，受到貿易戰及疫情影響，產業供需板塊逐漸挪移，為配合客戶需求將於越南胡志明市西貢高科技園區投資設立越南子公司，初期將以生產TV機種為主，並預計在今年第4季正式量產。

中光電影像產品第2季出貨量達19.4萬台，季增15％，營收28.11億元，季增34％，主要受惠於固態光源及高端工程機種出貨比重增加，帶動平均出貨單價季增17％。累計上半年影像產品出貨量約36.3萬台，營收49.14億元，受到海外疫情與歐美鎖國等因素干擾，分別較去年同期減少8％及26％。

展望第3季，總經理陳士元指出，各國陸續解封後整體需求將逐漸反彈，家庭娛樂與教育標案機種銷售動能持續向上，大型場館及商業用機種需求亦可望逐漸恢復動能。中光電影像產品自第3季起將量產多項新產品，包括高亮度機種、固定鏡頭Pro-AV產品以及全新的CinemaX智慧4K激光電視系列，並將推出新型高流明LED機種，以因應SSI市場之需求。陳士元表示，中光電仍將積極研發創新顯示系統，導入影像識別、人工智慧、5G及雲端服務等前瞻科技領域，與客戶攜手打造AIoT時代的先進投影顯示應用方案，提升營運成長動能。

(時報資訊)