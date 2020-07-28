受新冠肺炎疫情與日圓走升打擊，日本佳能公司（Canon Inc.）上半年度淨利暴跌80%，為130.7億日圓（1.24億美元）。

佳能公布上半年度（截至6月30日）營收年減17.8%，為1.46兆日圓。營業利益年減81.9%，為151.2億日圓。

該日本相機與電子產品大廠表示，新冠肺炎對公司業務造成的衝擊，將在下半年度減緩。該公司預估全年營收下滑14.3%，為3.08兆日圓。全年營業利益減少74.2%，為450億日圓。全年淨利縮水65.6%，為430億日圓。

(時報資訊)

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