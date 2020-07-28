《國際產業》疫情衝擊＋強勢日圓 佳能H1淨利暴跌8成 15:232020/07/28 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受新冠肺炎疫情與日圓走升打擊，日本佳能公司（Canon Inc.）上半年度淨利暴跌80%，為130.7億日圓（1.24億美元）。 佳能公布上半年度（截至6月30日）營收年減17.8%，為1.46兆日圓。營業利益年減81.9%，為151.2億日圓。 該日本相機與電子產品大廠表示，新冠肺炎對公司業務造成的衝擊，將在下半年度減緩。該公司預估全年營收下滑14.3%，為3.08兆日圓。全年營業利益減少74.2%，為450億日圓。全年淨利縮水65.6%，為430億日圓。 (時報資訊) #佳能 #日圓 #淨利 #營業利益 #暴跌 也許您會感興趣 財經熱門新聞 退休後想月入4~5萬？股市散戶這樣做 - 財經 - 工商 生技股搞瘋散戶！專家一張圖曝「股市食物鏈」殘酷真相 - 財經 台積電如何狂虐所有競爭對手？ 先進製程發展曝真相 - 財經 威力彩2注頭獎成本曝光！1位只花200元幸運中15.6億 - 財經 - 工商 台股驚現3大烏雲…散戶手中有這2種股票變災難 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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