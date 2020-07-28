大陸大型IT企業正以金融服務為核心快速發展，以智慧手機支付系統來連接線上銷售和提供視頻對話等服務，建立了一大「經濟圈」。這些IT巨頭還以數據為基礎開拓金融服務業務，並積極開拓海外市場，從而對銀行等金融機構形成了威脅。

據《日本經濟新聞》7月26日報導，20日宣佈首次公開募股（IPO）計劃的大陸金融公司螞蟻集團，據說企業價值高達1500億美元。這超過美國花旗集團的市值，也超過三菱日聯金融集團等日本三大銀行的市值總和。

報導稱，螞蟻集團的主要業務是無現金支付服務支付寶系統，在全球的用戶人數已經超過13億人。

阿里巴巴集團的線上銷售，在截至2020年3月的年流通總額達到6.58萬億元人民幣，其中一大半是通過支付寶實現的。不過，佔據高市占不僅是因為銷售，還因為支付寶的手機應用程序包括了叫車服務、外賣、金融、醫療等涵蓋生活各個領域的小程序。

報導稱，螞蟻集團還鼓勵13億支付寶用戶接受金融服務，通過手機銀行的「網商銀行」向開網店的個人或小微企業提供融資。

人工智慧會通過交易數據評估用戶信用情況，以最合適的條件提供融資。這樣得以控制信用風險，使不良債權比率控制在1.3%，大幅低於業界平均水平的2%。網商銀行融資餘額為700億元人民幣，從2015年開業，一直實現著盈利。

用戶在支付寶系統的資金，可以通過餘額寶存取，每天獲得利息。餘額寶已成為世界有名的貨幣基金。

消費者可以用支付寶滿足所需服務。螞蟻集團以13億人的龐大數據為基礎，一面控制風險和成本，一面構建起通過各種金融服務來獲取收益的機制。

報導稱，利用在大陸市場的絕對優勢地位，螞蟻集團實現了較高收益能力。根據投資銀行等機構的數據，該集團在2019年度的純利潤為170億元人民幣，2020年度的稅前利潤將達280億元人民幣。

螞蟻集團董事長井賢棟表示，將通過上市進一步擴大在全球的服務。螞蟻集團的上市，目的在於拓展海外市場。

據大陸媒體報導，支付寶在海外以東南亞為中心，可以在50多個國家和地區使用。螞蟻集團將把通過IPO募集到的資金用於拓展海外市場和人工智慧等技術的開發。

螞蟻集團5月決定向緬甸行動金融服務企業出資7350萬美元，去年還向印度最大支付平台Paytm追加注資，並考慮參與新加坡的網上銀行。阿里巴巴集團也採取配合行動，打算收購東南亞的電商企業。

不過報導也指出，不過，大陸的科技企業要向全球謀發展，還面臨著一些需解決的問題。大陸正在準備發行數位貨幣「數位人民幣」。如何確定支付數據管理與「數位人民幣」的關係，將是值得關注的課題。

(中時新聞網)