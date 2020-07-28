將於7月底卸任的台中一中校長陳木柱，多年來秉持「不讓經濟弱勢學生喪失接受菁英教育的機會」，8年任期內積極擴大學校「野薑花基金專戶」，最近更要求將所有送他的禮物轉為現金、幫助更多孩子，目前專戶累計金額超過千萬，已向社會局申請成立慈善基金會。

從事教育工作37年、擔任校長職務長達20年的陳木柱說，未來希望做更多對社會有幫助的事情，而擴大野薑花慈善基金會的使用就是其一，為讓原本設置在家長會下的基金專戶成為獨立基金會，他與家長會、媽媽聯誼會發起募款，短短一個月即籌募約350萬，目前專戶金額累計達1097多萬元。

野薑花專戶成立於2009年，原是為照顧經濟弱勢與遭逢變故學生，設立初期經費來源包括教職員定期定額捐款、向社會賢達募款，每年以基金幫助弱勢學生註冊、團膳等費用，也提供中低收入學子每月生活補助，陳木柱接任時專戶基金約有740萬。

陳木柱說，原本的野薑花專戶附屬在家長會下，限制較多、也沒有人專門做勸募工作，為正名、也讓大家知道其功能，決定申請成立慈善基金會，強化其運作與強度，初期將設置董事21名，目前只待社會局核准設立。

擔任中一中校長8年，陳木柱除擴大野薑花專戶的運用，也大規模汰換智慧型黑板、更新學生廁所，他說，最遺憾的是校內停車場與體育場改建停擺，連帶使得後續的莊敬樓改建、紅樓重建都受影響，但該筆經費被政府收回後，學校也改變方向，決定先著手改建莊敬樓，希望未來持續推動。

「怕熱就不要進廚房，進了廚房就不要怕熱！」以自身任職經驗給其他想投入校長職務的人建議，陳木柱說，擔任校長最重要在於意志力與執行力，兼具這兩力，才能有效率的達成目標、順利推動各項事務。

(中時 )