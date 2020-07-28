得標業者預計今年底耶誕節及2021年跨年假期間前完成裝修並對外營業，將舉辦別具特色的開幕儀式，展現人文與科技氣息的秋紅谷即將重新啟動。（盧金足攝）

流標兩次的台中市秋紅谷生態公園附屬設施，市府調整內容後，舉行第三次招標，這次投標業者多達12家，競爭相當激烈，終於成功招商，28日確定由魚可國際文創事業有限公司得標，最快年底前以「心之谷」教育園區與市民見面，預計年底耶誕節及2021年跨年假期間前完成裝修並對外營業。

台中市七期黃金地段的秋紅谷生態公園，位在寸土寸金的蛋黃區，堪稱為台中市「最貴」的公園，去年7月5日、9月5日公告招商，但因標租年限短、價格高，且市府採用「標租競價」方式進行，兩度流標。

經發局今年5月1日改以委託經營管理方式再次招商，6月30日開標共吸引12家廠商投標，經過評選及議約程序，28日確定由魚可國際文創事業有限公司得標。

秋紅谷生態公園2012年落成開幕時，造成轟動，吸引很多人潮，還辦過多場音樂會，譽為城市後花園，更有許多國內外遊客慕名而來，秋紅谷兼具蓄洪、休閒及生態等多面向功能功能，2014年奪得建築奧斯卡之稱的全球卓越建築獎，成為台中打卡熱點。

市府團隊對於秋紅谷未來的營運十分重視，以經營理念為評選主軸辦理委託經營招商，盼此次得標廠商以更多元豐富的元素帶動秋紅谷人潮、活絡整體園區。

經發局長張峯源指出，得標廠商歷年來致力於文化藝術整合行銷，主要經歷包含電影製作、媒體製作、展演策劃、公關行銷、影像教育及公益講座等，對於活動經營及展演策劃相當具經驗。

得標廠商以「心之谷」教育園區為理念，目標打造秋紅谷為全人教育的遊樂場、創造人文科技新體驗，未來將利用附屬設施結合整體園區資源，提供文化藝術、生態體驗、主題商品販售及餐飲服務，魚可文創也邀集日本設計團隊、在地文創團體、學校及法人協會等跨領域資源共同合作。

這次投標業者多達12家，競爭相當激烈，各家對於秋紅谷未來經營想法也相當多元，包括餐飲、咖啡、親子遊憩、文創、教育、美髮、寵物、婚紗藝術等，經評選委員會評選營運計畫後，最後由魚可國際文創事業有限公司列為優勝廠商，期盼魚可國際文創事業在未來的9年11個月發揮創意讓秋紅谷人潮再現，擦亮秋紅谷國際觀光品牌。

得標業者預計今年底耶誕節及2021年跨年假期間前完成裝修並對外營業，將舉辦別具特色的開幕儀式，展現人文與科技氣息的秋紅谷即將重新啟動，期待風華再現。

張峯源表示，2020年台中購物節開跑至今受廣大迴響，尤其秋紅谷所在的西屯區，統計消費金額為全市最高，秋紅谷附屬設施成功招商，將活絡周邊商機。

(中時 )