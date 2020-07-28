文山區和平東路四段公寓也只要2016萬元。（台北分署提供）

重達14.37克拉的藍寶石男戒將在8月4日登埸拍賣。（台北分署提供）

法務部行政執行署「123聯合拍賣」將在8月4日下午舉行，這次拍賣台北分署準備了14.37克拉藍寶石戒指現身拍賣，同時，還有新店湯泉美地大樓、台北市文山區和平東路四段公寓等不動產等待新買家。

這聯合拍賣會是台北分署在防疫解封施行「防疫新生活運動」後，首度在不動產拍賣部分開放現場投標，只要不動產拍賣公告記載「本件採現場投標與通訊投標並行之方式」，都可到現場投標，民眾可以選擇喜歡的方式通訊或現場投標。

這次不動產拍賣標的計有土地36筆及建物5筆，其中熱門的新北市新店區湯泉美地大樓與台北市文山區和平東路四段公寓，將分別進行第2次、第3次拍賣程序，底價已低到2120萬元及2016萬元，這2筆建物都屬拍定後點交的物件。

在動產方面，將有重達14.37克拉的藍寶石男戒登埸拍賣，依鑑定報告書記載，是天然藍寶石，是非常棒的父親節禮物。

此外，還有地墊、按摩棒、隨行電風扇、短袖圓領T恤及手推車等生活雜貨也在拍賣之列。

(中時 )