全台熱爆了！外頭毒辣太陽曬得人頭昏眼花，最好消暑方式就是待在室內吹冷氣。吹冷氣最怕電費貴，不過，有網友精算家中冷氣，竟意外發現電費超省，因此他在PTT問卦，「所以冷氣一開是不是就不用關了」。對此，網友也狂表認同。

原PO貼文說，他裝的窗型變頻冷氣約低頻瓦數兩百瓦，以瓦數計算電費後發現，如果24小時全開不關冷氣，一個月的電費才六百多元，他驚呼問道，「所以冷氣一開是不是就不用關了」。

對此，網友一面倒紛紛回應，「待在冷房時間超過20個鐘頭就不用關」，「我冷暖兩年沒關過」，「家裡有養寵物 夏天客廳冷氣基本不用關」、「我從過年開了到現在從沒關過」，但有人更精打細算說，「出門再關，其他時間就開著」、「我大概預計五六個小時不吹才會關冷氣，出門一下就調到29度」。

至於如何使用冷氣，讓它發揮最高效能，卻不會太耗電？台電也提供省電3大神招，大家趕快筆記學起來，自己的電費自己救。

第一招就是溫度設定26~28度+吹電風扇，這樣雙管齊下，即使沒下調冷氣溫度，室內就會很涼。第二招是冷氣溫度每調高1度，可省空調電力6%。最後一招則是趕快汰換老舊冷氣，改用能源效率1級的冷氣就能省電。

(中時新聞網)