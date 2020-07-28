中美關係持續緊張之際，中國自美進口量仍然落後，未達兩國首階段貿易協議所訂的採購進度。

外媒根據中國海關總署的數據計算，上半年，中國進口美國產品總額，已達第一階段協議中2020年目標採購量逾1,700億美元的23.3％。與5月份的19％進度相比，6月份的採購步伐見加快。不過，這意味中國需要在年內再購買約1,300億美元的美國產品，才能達到貿協的目標。

6月份中國對美進口以製成品為主，汽車、藥品、光學設備和醫療設備均大幅增長，電子集成電路的採購額仍高於10億美元。能源產品的購買量雖僅達全年目標的約5％，但6月份的煤炭進口量較之幾個月的平均值增加逾1倍，達今年最高水平。

大豆與豬肉進口雖有所放緩，但農產品的整體進口量增加。據美國農業部聲明，中國7月份曾兩度大規模採購玉米。而6月份穀物採購按月增長逾2倍，升勢或於7月份延續。

(工商 )