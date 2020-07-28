為了提供國內業者完整風力資源評估，中國驗船中心（CR）透過與英商莫特麥克唐納（MOTT）合作，由MOTT提供專業訓練，促使CR獲取離岸風場風力資源分析之關鍵技術與知識，成為具備風力資源評估技術之國內驗證機構。

CR指出，台灣長年以來發電所需的燃料皆仰賴進口，隨著科技進步與綠能發展，風力發電在全球發電產業逐漸提升其比例，因高聳的中央山脈所形成之狹管效應，許多研究機構皆指出台灣海峽將成為得天獨厚的離岸風場潛力地點，而考量到一座離岸風場的建立動輒投入上百億資金，金融單位及開發投資商在挹注資金前，取得可靠且精確的風力資源分析評估尤其重要。

CR為目前國內唯一同時具備船舶檢驗及離岸風場驗證能力之單位，自2012年起即派員遠赴德國進行技術學習，亦積極開發軟體以進行風場各種狀況分析，此次與MOTT的合作更針對風力資源分析中最困難之關鍵分析參數進行交流，並共同研發適合台灣風場的計算工具。

近年經濟部標準檢驗局積極推動第三方檢測驗證中心，期望藉由專業的本土第三方驗證單位評估，提升我國金融保險業者的投資信心，而本次關鍵技術取得，未來CR可為國內風力發電業者更精準地進行離岸及陸域風力資源的評估，也為有意投資離岸風場之單位提供更全面的技術服務，進一步更可帶動國內投資意願，促使產業活絡。

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