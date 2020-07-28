文化部所屬國立傳統藝術中心臺灣國樂團，8/8父親節當天，將於台中國家歌劇院大劇院舉辦「越嶺～聆聽布農的音樂故事」音樂會。除與文化部指定的布農族音樂Pasibutbut保存團體-南投縣信義鄉布農文化協會攜手演出，更結合AR擴增實境技術，透過沉浸式的科技體驗，將布農族的山林美景帶到台中歌劇院，讓布農族的生命樂章，由劇場延伸到戶外空間，刷新觀眾對音樂會的感受。

聞名國際的布農傳統歌謠Pasibutbut是祈禱上天賜下小米豐收的天籟，在布農族的口傳歷史中，族人不懼生命歷練，攀越一座又一座的山頭，在越嶺的過程中尋找生命的出口。

台灣國樂團團長劉麗貞指出，後疫情時代，「越嶺～聆聽布農的音樂故事」演出從「通往和諧」的音樂本質出發，深具意義。「通過音樂，我們象徵並期盼福爾摩沙寶島上的各種對立、衝突、理解與融合，最終能進入如同Pasibutbut 的和諧狀態。」

由國立嘉義大學曾毓芬教授擔任策展人的《越嶺》製作團隊，為抱持保存傳統文化與發展創生的初衷，審慎進行部落采風，更特邀長期堅守部落關懷的布農族詩人卜袞．伊斯瑪哈單．伊斯立端擔任布農語編劇指導。

此外，集結知名劇作導演張得恩、劇場影像設計師王奕盛，以及旅居維也納的作曲家吳睿然擔任全劇的音樂設計，陣容堅強，去年12月在臺灣戲曲中心大表演廳首演時，備受藝術文化界人士肯定。

8月份將上任臺灣國樂團音樂總監江靖波指揮，在生命的一些片段，曾與臺灣不同的原住民族產生過深刻的連結。由於這也是江靖波就任後首次登場指揮，「很高興與臺灣國樂團展開一段新的旅程，我們將一同『越嶺』，開墾新的天地，也將一道溯本藝術的心靈原鄉。」

這場音樂會與首演最大的不同，在於結合AR擴增實境技術，透過沉浸式的科技體驗，讓故事走出劇場空間，將隱身於深山裡的圖騰、線條、生活印記、以及布農族的美麗山林展現在臺中歌劇院外牆上。

8/1起至8/8演出當天，民眾皆可免費體驗，只要在在歌劇院1F戶外廣場燈箱前，透過手機掃描QR-code，下載APP，不僅能搶先看精彩演出動畫，也能在散場後回味戲中的餘韻，以及布農族山林的美麗。

為了能讓更多觀眾在8/8父親節當天輕鬆走進劇院欣賞節目，主辦單位特別推出「哥哥爸爸真偉大，父輩同行第2張免費振興套票」，邀請哥哥、爸爸、叔叔、伯伯、爺爺一起來感受音樂無與倫比的撫慰人心力量。

(工商 )