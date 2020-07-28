張芸京見證艾成婚 期待另一半出現 16:022020/07/28 中時 黃雯犀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天(28日)是艾成、王瞳登記結婚的日子，好友張芸京受邀出席，她是艾成的好友兼教友，很開心能見證這歷史性的一刻，她說：「覺得非常開心，現場一直看到兩人很幸福洋溢的笑容，心裡也期待，未來生命中的另一半出現。」 由於艾成結婚一事保密到家，張芸京今天早上才收到消息，來不及準備禮物，她笑說：「沒有送禮，因為他們保密到家，我們也是到了早上才收到消息，最後只陪伴的登記過程，被牧師師母搶走證人的位置了。」 張芸京日前與羅小白一起在街頭表演。經紀人提供 (中時 ) #張芸京 #艾成 #王瞳 也許您會感興趣 娛樂熱門新聞 謝和弦臉書疑曝前妻性癖好 網酸：沒品到最高境界 - 娛樂 毀滅性分手後傳和暗地小豬復合！周揚青吐實情 - 娛樂 李麗珍昔爆「一個月52次」榨乾人夫 漂亮女兒近況曝 - 娛樂 25歲法律系校花「達成50人斬」 曝下海拍A片原因網傻眼 - 娛樂 狠甩不倫陰霾！王瞳閃嫁艾成「永不離棄的愛」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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