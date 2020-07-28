今天(28日)是艾成、王瞳登記結婚的日子，好友張芸京受邀出席，她是艾成的好友兼教友，很開心能見證這歷史性的一刻，她說：「覺得非常開心，現場一直看到兩人很幸福洋溢的笑容，心裡也期待，未來生命中的另一半出現。」

由於艾成結婚一事保密到家，張芸京今天早上才收到消息，來不及準備禮物，她笑說：「沒有送禮，因為他們保密到家，我們也是到了早上才收到消息，最後只陪伴的登記過程，被牧師師母搶走證人的位置了。」

張芸京日前與羅小白一起在街頭表演。經紀人提供

(中時 )