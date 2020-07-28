台南市政府推動電子票證，各級學校學生卡也綁一卡通，但多位民進黨台南市議員及台南市教育產業工會副理事長陳杉吉28日舉行聯合記者會，指教師的職責及專業是教學，校內諸多行政業務卻與教學無關，讓教師成為了學生卡的「辦卡員」，要求市府及教育局應立即改善，並將辦卡業務回歸給發卡公司辦理，以減輕教師的行政負擔。

呂維胤指出，為推動智慧數位城市，電子票證結合學生卡，原本是立意良善且符合時代趨勢的政策，但辦卡卻造成教師及學校莫大的行政負擔，辦卡屬一卡通公司的業務，公司應派專員協助辦理，不該交給校方註冊組教師承辦。

李宗翰也表示，辦卡前教師們需先向新生收取個資同意書，將資料彙整完成登入系統後，還得將紙本資料送到一卡通公司；學生卡完成後，教師更要負責發放，並將簽收單回傳給公司，若有學生資料需要變動也是由教師負責，一個年級的學生少則數十人多則上千人，除造成教師們巨大的業務量外，也降低了教師兼任行政的意願。

陳秋宏認為，每年的行政人員出走潮，造成校方辦學的困難與人事的不安，教育局應通盤研討、檢視，達到行政減量目的並讓教師回歸教學專業。

林志展強調，教師的職責就是教育學生，並非負擔大量的行政業務；更何況學生卡因有電子儲值功能，應定義為商業行為，既是商業行為，就應由該公司主動處理業務，不該交給學校辦理。

呂維胤還說，由於當初大眾對於電子票證較為陌生，因此請教師協助學生申辦學生卡，如今電子票證已行之有年，市府不該再將辦卡業務交付給教師，應交由電子票證公司承辦，減輕教師行政負擔，讓教師們的本質回歸教學。

陳杉吉表示，過去市府投資一卡通1000萬元，並與對方合作成功衝高發卡量，還在開學行政業務繁重期間辦理，一卡通應負起企業責任，回饋台南和各級學校，於台南廣設服務據點，或派員到校內負責學生卡辦卡業務，減輕教師和學校的行政負擔，呼籲市府和教育局應進行全面性檢討。

市府教育局課程發展科科長陳妍樺回應，學生卡與市民卡同屬市府公開招標的政策，108學年度於議會審議後，109學年度已將金額調降為500萬元，該局更多次與各級學校開會，發現國高中生開卡率和使用率都較高；國小生則因年紀較小，開卡和使用率都偏低，因此109學年度各國小將改採自由辦卡，減輕國小教師行政負擔。

(中時 )