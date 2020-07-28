馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）遭控濫權、刑事失信、洗錢等罪、共計七項罪名，稍早時間，吉隆坡高等法院裁定七項罪名均皆成立，而每項罪名可判監禁15至20年。

根據國外媒體《美聯社》報導指出，67歲的納吉在2009年時，以拚經濟、投資與建設國家為由，創立了「一馬公司」與「SRC國際」（SRC International）兩公司，但他卻涉嫌於挪用、私吞資金4200萬令吉（折合新台幣約3億元）之外，他的帳戶從2011年至2014年間，有超過7億美金流入。

但他自從2018年大選倒台後，也跟著面臨42項濫權、洗錢與失信的控訴。其中法院優先審理涉嫌挪用SRC公司4200萬令吉、3項貪污以及3項洗錢等罪狀，共計七項罪名，納吉也是馬來西亞第一位被起訴的領導人。

納吉在2018年被帶上吉隆坡法庭面對七項控訴，今年4月3日正式在吉隆坡高等法院審理，歷經近兩個月的審訊過程中，共傳召了57名證人出庭，但納吉始終否認指控。後來吉隆坡法庭宣判，基於納吉無法提出合理解釋，1項濫權、3項貪汙與3項洗錢罪名均成立；每項罪名可判監禁15至20年。

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(中時新聞網)