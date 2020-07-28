泰國華府里（Lopburi）是當地熱門旅遊觀光景點之一，那裡有數以千計的野生獼猴，也被稱為「猴城」。華府里的獼猴通常被遊客餵食得又肥又壯，新冠肺炎疫情不僅讓當地觀光業受到衝擊，就連當地的獼猴也因為沒飯吃而開始霸佔城市，就連當地警察都沒轍，甚至上前驅趕還會被攻擊。

據《太陽報》報導，當地警察尼拉德菲爾恩（Nirad Pholngeun）表示，他們試圖以彈弓驅趕大批獼猴，但幾分鐘後他們又回到原來地點，且獼猴持續生育寶寶，導致當地獼猴數量大幅增長。當地人對於這些獼猴感到恐懼，深怕牠們會迫壞家園。據報導指出，這些獼猴棲息於廢棄電影院中，任何人試圖進入都會受到攻擊。

泰國當局開始對獼猴進行絕育計畫，以控制牠們的數量。（圖／路透社）

上個月泰國政府對獼猴進行絕育計畫，希望能控制牠們數量；由於疫情影響缺少觀光客餵食獼猴，因而霸佔城市各處，甚至到當地店家搶店內食物。當地人開始餵食牠們垃圾食物，讓牠們能平靜下來，但沒想到情況變得更糟。

（圖／路透社）

當地獼猴佔領街道，許多民眾被迫在家附近設置路障，阻擋牠們進入家中破壞。有民眾表示，這就像監獄一樣，我們住在籠子裡，獼猴住在外面。儘管當地居民多達75萬人，遠遠超過獼猴數量，但大家仍被這些霸道、為所欲為的獼猴感到懼怕。

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(中時新聞網)