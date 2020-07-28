以手機「App找租騎還」便利智慧車聯網技術，24小時即時租借智慧機車服務 WeMo Scooter，今日宣布再擴大高雄營運範圍，以因應龐大交通需求。8月12日高雄再擴大前鎮及三民區，此次擴區包含統一夢時代購物中心、高雄Costco與IKEA等重要觀光民生區域，以智慧出行滿足在地交通移動與轉乘需求。

為歡慶營運再擴區，即日起7月28日至31日，限時四天，不分台北高雄會員首次全面享有智慧暢遊月租購買9折，全台共享綠騎族一「騎」享優惠。

高雄共享運具市場蓬勃發展，為因應交通需求， WeMo Scooter 8月12日將現有營運區域前鎮區與三民區域再擴大，持續往消費與民生重要區域延伸，WeMo Scooter 期望搭配大眾運輸串連重要民生與經濟樞紐，提供在地更多元方便的交通選擇。

WeMo Scooter 為擴大推廣共享機車市場，吸引更多用戶以更划算的方式使用服務，即日起7月28日至7月31日，限時四天，只要購買月租299以上四種方案全面享9折，全台不限地區的會員都適用，以優惠價格享受智慧交通，串連生活大小事。

WeMo Scooter 領先市場推出共享機車月租訂閱制，洞察月租使用行為大數據，以月租299與1299元兩個方案購買量最多，網羅交通需求輕量型到重度使用者，展現交通多元蓬勃發展的樣貌。推廣至今，月租深受市場青睞，回購率高達八成，以訂閱式思維抓緊市場需求，滿足消費者不同的交通習慣。

WeMo Scooter 執行長吳昕霈表示：「觀察共享機車月租購買量持續看漲，顯示都市共享交通需求強勁，新型態交通服務已深入市民每天生活。除了分鐘數計費外，消費者可依據當月交通需求量購買月租方案，App內直接購入超方便。租借期間不受限制可隨時換車。除了持續開發營運區域外，威摩科技積極發展符合消費者需求的服務，WeMo Scoote 特有的多元計價方案，提供更多元彈性的交通加值服務。」

好康再加碼，只要是首購的消費者，不限新舊用戶，可用99元超值銅板價購買299元方案，每分鐘僅0.8元，優惠等於原價3折，體驗價每人限乙次，提供最適合入門的價格，無負擔體驗智慧交通。

(中時 )