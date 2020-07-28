基隆市文化局自從2年前開始，在和平島積極推動「大基隆歷史場景再現整合計畫」，並在島上平一路及和一路，分別挖掘到西班牙修道院、圓山文化和鐵器時代考古遺址。（基隆市文化局提供／吳康瑋基隆傳真）

張俊強說，遺址的工作有別於其他工地現場，考古工作的機會少見且專業。（基隆市文化局提供／吳康瑋基隆傳真）

住在和平島的柯鳳琴阿姨表示，自己嫁來基隆和平島好幾年了，從沒想過在家裡旁邊會發現超過4千年的人類歷史。（基隆市文化局提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市文化局自從2年前開始，在和平島積極推動「大基隆歷史場景再現整合計畫」，並在島上平一路及和一路，分別挖掘到西班牙修道院、圓山文化和鐵器時代考古遺址，文化局長陳靜萍指出，考古團隊積極與在地合作，讓居民共同參與現場導覽與考古發掘，民眾感嘆親手「挖出歷史」及「見證歷史」的那份震撼，是值得紀念且驕傲的一件事。

住在和平島的柯鳳琴阿姨表示，自己嫁來基隆和平島好幾年了，從沒想過在家裡旁邊會發現超過4千年的人類歷史，難以想像考古離我們這麼近，畢竟這不是每個人都有機會經歷到，一同為基隆留下重要的歷史地位，基隆和平島絕對值得驕傲。

另一位大哥張俊強則說，遺址的工作有別於其他工地現場，考古工作的機會少見且專業，很像自己在參與歷史的一部分，就像和一路考古現場的頭骨遺骸是我挖到的，有更認識與親近土地的觸碰，更會覺得基隆人其實都該來認識和平島。

陳靜萍說，維護與保存考古遺址是個很重要的任務，但在文化脈絡下屬於在地人文故事的紀錄，我們也同樣重視，文化局經由現場採訪紀錄發現，這次協助進行工程的團隊成員大多為和平島在地人，從對考古陌生到累積專業，現地研究的清大人類學研究所學生們都說，大哥與阿姨們考古工作的實力不容小覷。

陳靜萍指出，和平島遺址在7月已通過文化資產保存法，指定為市定遺址，文化局也向文化部爭取歷史場景教育推廣活動經費，希望未來和平島能成為北北基桃體驗考古、見證歷史的最佳教育場域，藉由教育活動在當地舉辦能促進在地活化、增進和平島在北台灣歷史的重要地位。

(中時 )