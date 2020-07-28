百年老店台鐵局汰換舊車，砸257億元採購520輛EMU900通勤電聯車，新的區間車預定明年上路。台鐵局今日證實，受疫情影響，首批2列20輛將延至10月交車；為配合900型列車長度，將有25站的月台須配合拉長。

台鐵局說，按原規劃，EMU900型新通勤電聯車首批2列20輛將於9月交車，之後做路線上測試，符合驗證、合約規定才能上路，預計明年1月首航，但因疫情仍有不確定性，傳出廠商交車將延至10月，明年新車上路後，初步規劃，將依照旅運需求和運轉計畫，安排行駛路線區間。

台鐵局說，目前通勤電聯車，主要是EMU500、EMU600、EMU700及EMU800均為4節一組，有別現行區間車最長為8節，EMU900則為10節一組，將是「台鐵最長的區間車」。

台鐵局說，EMU900整列車長度超過200公尺，但台鐵有通勤小站月台長度僅160公尺，配合新車抵台盤點車站，總共有25個通勤小站月台長度不足需要拉長，花東線有11個，南迴和屏東線有14個，其中4個車站將提早完工，包括南迴線瀧溪站已完成，海端、枋山、內獅等3站預計2020年底完成，剩餘21車站趕在2021年底前完成。

台鐵局目前有2354輛客車，卻有589輛車齡超過30年，自2018年起耗資千億元採購1282輛新車，包含：520輛EMU900通勤電聯車、600輛城際列車、60輛支線客車、102輛電力機車，預計2021年起陸續汰換518輛老舊莒光號、復興號。

其中，EMU900由得標的韓國廠商請曾設計法國高速列車（TGV）的團隊，車身設計成有鏡面的駕駛艙，具科技感，外觀主色是藍色，帶有綠色邊，2019年12月曾公開新車造型。

(中時 )