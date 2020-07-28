據路透28日報導，對於微信在印度被迫限制其用戶收發訊息，大陸駐印度大使館28日表示，陸方注意到相關報導，印度政府封殺包括微信在內的59款等大陸App，印度的作為已損害了大陸企業的合法權益，目前已就此向印度當局提出嚴正交涉，並交求印方改正錯誤作法。

大陸駐印度大使館網站發言人嵇蓉表示，陸方重申一貫要求，要陸企在遵守國際規則和當地法律、法規的基礎上，展開對外合作；但印度政府也應有責任根據市場原則，維護包括大陸企業在內的國際投資者的合法權益。

嵇蓉代表大陸重申，大陸與印度在務實領域的合作是互利共贏，這種合作格局目前受到人為損害，實際上也不符合印方的利益。嵇蓉對於印度的做法，陸方也將採取必要措施，維護大陸企業的合法權益。

大陸駐印大使館先前6月30日曾評論，印度選擇性地針對部分大陸應用程式，歧視性的採取限制，但理由卻又模糊牽強，程序有違公開公正，濫用國家安全例外，涉嫌違反世貿組織相關規則，且與國際貿易和電子商務發展大趨勢背道而馳。

(旺報 )