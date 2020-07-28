台南市政府衛生局7月中旬接獲一名民眾疑似「退伍軍人症」通報，該民眾自覺虛弱無力、出現上呼吸道症狀與肺炎，住院治療中，由於症狀跟新冠肺炎很像，一開始還擔心可能感染新冠肺炎，但檢驗為陰性已排除，疫調發現，該民眾住家水塔1年多才清洗1次，研判是住家水質遭退伍軍人菌汙染所致。

該名患者因出現咳嗽、發燒及下痢等症狀住院治療，檢驗退伍軍人菌為陽性，醫院主動通報衛生局。衛生局指出，該疾病是1976年美國費城退伍軍人大會上，與會退伍軍人感染肺炎檢出而得名；事實上，退伍軍人菌存在於自然界淡水中，但冷熱水供應系統、空調之冷卻水塔、蒸氣凝結設備均曾發現此菌汙染；適宜溫度為 35~40℃，退伍軍人病並不會人傳人，主要是經由吸入或嗆入含有退伍軍人菌的氣霧或水滴而致病。

退伍軍人症的臨床症狀包括厭食、身體不適、肌痛與頭痛。常常在1天內快速發燒且畏寒，出現乾咳、腹痛及下痢等症狀，體溫高達39.0-40.5℃，肺炎等症狀，臨床上以紅黴素、巨環素等抗生素治療。感染此病的危險因子包括年老、有吸菸史、慢性肺病、免疫功能較弱或罹患癌症等。

台灣氣候濕熱，空調系統中冷卻水塔是常見基本設施，又頂樓常有蓄水池，另供水管線曲折、老舊或久未使用，易有沉澱物和形成生物膜，是退伍軍人菌生長的原因。

衛生局呼籲，控制水中的退伍軍人菌，改變繁殖所需之條件，為目前最主要的防治概念，建議業者、大樓管理者或民眾可參考疾病管制署「退伍軍人菌控制建議作業指引」所列之各類高風險環境內容及方式(加熱、加氯、銅銀離子、臭氧或紫外線消毒法)，定期執行清洗及消毒工作，降低感染風險。另也建議高危險群者減少使用SPA、水療按摩浴等沖淋設備，或靠近可能產生水霧之設施。

(中時 )