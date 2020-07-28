美中貿易戰延燒未果，年初的新冠肺炎更加速台商回流步伐，為台中產業鏈帶來新契機，而豪宅房市的銷售速度也有加快趨勢，包括7月份正式進場的「寶輝Sky Tower」因超前熱銷而提前開工；另外北屯11期的預售新案「陸府森山」，也在進場不到5個月時間傳出完銷訊息、單元二「陸府觀森」熱銷破7成。

台商回台投資金額破兆，其中又以回流台中的投資金額、投資件數最高，其中包括「德商博世集團」(Bosch)亞太區總部落腳台中；國內指標性金屬加工製造商「橋椿金屬」將在台中增設組裝及物流中心；「華邦電子」中科12吋晶圓廠將投資超過65億元擴增產能，引進業界最高水準的智慧自動化機台設備；車燈大廠「帝寶工業」也將投入21億元擴大生產規模。經過這一波台商回流潮中將推升台中成為產業鏈智慧化總部。

住商不動產七期南屯店協理黃權銘分析，鮭魚返鄉、資金活絡，加上低利環境下的避險需求，從去年底開始就不斷有客戶探問豪宅標的物訊息，在土地價格不斷墊高，以及重劃區地價、房價瘋漲的情況下，精華市區的物件更凸顯價值，而加快成交速度。

根據內政部實價登錄資料，今年1~5月份，西屯區總價4000萬元以上的住宅大樓交易共有19筆，成交均價49.72萬元，與去年同期成交均價42.95萬相比，上漲15.8%，主要以「寶輝秋紅谷」、大陸「宝格」、「寶輝花園廣場」等成屋案交易價格都已站穩單坪60~78萬元以上，拉抬整體成交均價。

七期的知名建案「寶輝秋紅谷」曾多次創下豪宅新高價，名人買房更是不在話下，包括衛浴五金龍頭橋椿楊家、連鎖咖啡大股東等，台商購屋比例多達9成，近期實價再揭露有大咖貴婦砸2.7億元一次打包兩戶，顯見回台大戶指名度高。「大陸宝格」18樓本月初也實價揭露一筆交易，為世界3D立體織物的領導廠利勤實業洪家購入，目前已知「宝格」住戶包括有億豐工業粘家、盛香珍郭家、香吉士李家，皆為業界翹楚，整個社區大咖雲集，且家族均購買多戶，成交的客戶中更有逾9成以上是經營全球性事業的企業主。

預售案的銷售速度也反映出高價房市的熱度，如寶輝七期新案「寶輝Sky Tower」於7月份正式進場，其基地位處市政路面府會園道，地段優勢加上品牌價值助攻，引起企業主、自營商熱烈詢問，開案至今每周來客量達20~30組，市場推估目前銷況近8成，更傳有台商家族一次買3戶，不僅銷售表現驚人，也因超前熱銷提前開工，實為創舉。

此外，位在北屯11期精華市區的「陸府森山」進場不到5個月時間也傳出熱烈售罄的好消息，據了解，「森山」已購客中台商約佔有1/5比例，其他為從事醫生或自營商，買方主要看好區域未來發展性與生活機能而購入置產。該案成交均價約在每坪43萬元上下，已超越目前整體南屯區住宅大樓成交均價，是業界少有創區域新價且又迅速完銷的指標案例。

而位在單元二公益路生活圈的「陸府觀森」台商購屋人數比例達1/3以上，尤其今年以來因疫情滯留台灣而來賞屋的比例約增加30~40%，其中不乏從事手工具、機械、鞋業、自行車的領導產業的台商企業主。據陸府建設觀察，台商回台佈局事業版圖，同時也將海外二代子女召回台作事業接班準備，因而為二代置產購屋的比例明顯增加，是近期台商購屋的一大特殊現象。

(中時新聞網)