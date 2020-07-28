教育部今天公布今年玉山（青年）學者徵選結果，共有43件通過審議，其中15件為玉山學者、28件為玉山青年學者，分別由台大、清大、成大、交大、台師大等12校聘任。今年獲獎助的43人中，有15位是外國籍，其他則是中華民國籍。

玉山（青年）學者計畫實施3年來，教育部核定玉山學者49人、玉山青年學者72人，這121人在國際學術界表現出色的人獲得國內大學聘任，台灣高教可望進一步提升。

教育部高教司副司長梁學政表示，今年玉山學者及玉山青年學者計畫，共有21校提出98件申請案，經過審查，43件通過審議。其中，台大提出24件申請案，有14件獲得審議，表現最出色。

根據規定，玉山學者（專任教師）獲外加年薪300萬元至500萬元，今年獲得最高額500萬元的有1人，他們可以連續領3年；玉山青年學者獲外加年薪50萬元至150萬元，其中獲最高額150萬元有7人，他們可以連續領5年。

玉山學者或玉山青年學者的外加薪資補助，是衡量該學者目前的的學術地位、薪資狀況、該學術領域國際薪資水準、聘任方式等面向，並參考學校申請補助經費額度綜合考量核給。

另為強化產學連結並增進產業高階研發能力，玉山學者自今年起新增掌握國際領先水準／業界關鍵核心技術，或在業界有重要研發貢獻者也具申請資格。今年共計有4位具產業貢獻的學者提出申請，核定通過1位，是芬蘭籍，北科大正洽談聘任中。

台大將聘任的玉山學者潘斯文，現年45歲，為英國籍，目前為牛津大學工程科學系正教授。他的主要研究方向是在腦血流和新陳代謝方面的議題，未來可助於台灣增進台灣相關領域的研究與國際間的長遠發展。

成大將聘任的玉山青年學者吳易叡是中華民國籍，曾任教於新加坡，目前任教於香港大學。他的研究主題與聘任單位之醫學科技與社會研究中心（STM）的發展高度相關，包含醫療史、醫療人類學、生命倫理及醫學科學與教育。

(中時 )