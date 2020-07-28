除了行政院推出的振興三倍券，農委會也自推限量500萬張農遊券，水土保持局加碼推出消費滿額抽好禮活動，只要持振興三倍券或農遊券，至水保局活動合作業者，當日現場消費滿500元，即可獲贈一張抽獎券，有機會抽中價值1.8萬元的熱氣球自由飛雙人券。

水保局表示，配合政府振興政策，也協助農村爭取這波商機，特別推出「優遊農村夏日遊購送」系列活動，其中「好物優惠購消費滿額抽好禮」活動即日起正式開跑，大獎為一人中獎兩人同遊的熱氣球自由飛雙人券，其餘禮品包含Gopro運動攝影機、氣炸鍋、吸塵器、微波爐及農村好物等近千項好禮，只要在水保局合作的190多家業者場域消費，搭配農遊券或振興三倍券，當日消費滿500元即可獲得1張抽獎券，掃描抽獎券上的QRcode連結至活動頁面，憑券上的編號及通關碼登錄，填寫基本資料後，即可取得抽獎資格。

水保局指出，消費滿額抽好禮活動即日起至9月30日止，抽獎券登錄至10月10日止，預計於10月14日公布中獎名單，有興趣民眾可上「農村風情網」活動專頁( https://rural.swcb.gov.tw/Curator/ruraltrip )，或上臉書「農村好讚」粉絲頁( https://zh-tw.facebook.com/rural.swcb.gov.tw/ )了解更多。

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