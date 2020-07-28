中天綜合台36頻道綜藝節目《小明星大跟班》明（29）日晚間10點將播出主題「這些女人的痛今天讓你嚐嚐看！」邀請藝人夫妻檔白家綺與吳東諺、林舒語與則蒲，以及依依與Stanley等，前來控訴老公的「豬隊友」行為。首次來到《小明星大跟班》的白家綺，率先分享產後瘦身的痛苦經歷，她說：「我已經是高齡產婦，害喜害了整整8個月，後來我找到克制的方法，就是用吃來壓制胃酸，但也胖了18公斤。」吳東諺不忍心看著白家綺難過的模樣，親自陪著老婆展開魔鬼訓練，游泳、跑步、重訓等運動都不放過，沒想到當造型師準備為白家綺量身訂製服裝時，竟直指：「妳的手臂跟大腿圍多了3公分耶！」吳東諺更在一旁火上加油表示：「結果她就變成健康的胖子！」聽得全場氣憤不已。

同樣為孕肚所苦的林舒語，接著提起被老公則蒲無情對待的經驗，她說道：「懷孕期間都會突然有特別想吃的東西，但吃了又會吐出來，我拜託老公去幫我買，他竟然和我說妳吃那個幹嘛？我跑那麼遠幫妳買回來，妳吃了又吐出來，那妳乾脆喝水就好。」聽得全場忍不住對則蒲大罵一番，林舒語緊接著控訴有天醒來突然想去早餐店吃早餐，但老公認為現在有孕在身的她，只適合吃像是燕麥、蔬果及沙拉等健康的天然食品，被拒絕的林舒語一瞬間理智線全斷憤而跳車，頓時讓全場驚恐不已，林舒語描述老公當下的反應：「我以為我跑著跑著，他會來安撫我，結果車就開走了。」嚇得吳宗憲回應：「天啊！妳脾氣也太火爆了吧？」

想吃早餐遭拒！林舒語怒挺孕肚跳車 老公冷眼開車走。(圖／中天綜合台提供)

另一個讓白家綺暴怒的就是臨盆時老公的態度，3胎都沒有施打無痛分娩，並且選擇自然產的她說道：「我在當下為了忍受那個痛，是完全沒有EQ的，尤其是遇到旁邊有人在講話聊天的，我自己會暴怒。」這也意外讓前來為白家綺禱告的牧師掃到颱風尾，白家綺分享生下小肚臍前陣痛長達8小時，話還沒說完吳宗憲馬上追問：「連他（牧師）禱告妳也罵他喔？」白家綺相當愧疚的表示：「我當下情緒真的非常失控，根本沒辦法顧慮他們在為我禱告，而且我老公還跟他們聊起天來。」吳東諺則委屈回應：「其實牧師就是逸民哥，禱告完後，他跟師母維齡姐還分享很多生產經驗。」低聲暢聊媽媽經的三人，卻被白家綺誤會是在玩鬧，慘遭一聲巨吼：「不要講話！」嚇得宋逸民夫婦落荒而逃。

吳東諺更在一旁火上加油表示：「結果她就變成健康的胖子！」(圖／中天綜合台提供)

聽著白家綺分享臨盆經歷，在場的老公們卻疑惑問道：「不是有無痛分娩可以打嗎？」氣得依依忍不住插話直喊：「你說要打醫生就一定要幫你打嗎？他們要算時間的，而且現在很多醫生都不會幫你打到整個產程都不會痛！」依依提起自己在醫院待產的情形，她說道：「我在等護士來幫我打（無痛分娩），可是突然一痛痛起來整個人都不對勁，真的就像家綺講的，什麼都想罵，連最能幫妳的醫生護士都想罵！」老公Stanley忍不住爆料一句：「妳有罵啊！」依依急忙解釋：「怎麼可能罵醫生？但有罵他（Stanley）是真的！他竟然裝成彬彬有禮的斯文男，弄得好像都是我在無理取鬧。」聽得全場毫不留情的吐槽：「你（Stanley）這樣不行啦！」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。

(中時新聞網)