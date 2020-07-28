李明哲（背對者）要求廖郁賢放棄言論免責權時，廖拿起手機拍李。（周麗蘭攝）

多名議員上前抗議時，廖改口她說的是一個疑問句。（周麗蘭攝）

雲林縣時代力量議員廖郁賢今（28日）質詢7月15日六輕台塑化煉製二廠火災時質疑「雲林縣議會哪一個議員沒包工程」引起眾多議員不滿，縣議員李明哲直接要求議會提出調查，並要求廖放棄言論免責權，廖郁賢拒絕，隨後遭多名議員包圍砲轟。

雲林縣議會28日舉行第19屆第9次臨時會，議程之一是台塑麥寮六輕0715煉製二廠爆炸事件六輕監督專案小組報告及縣府因應查處報告。

六輕監督專案小組召集人黃文祥先上台報告，廖郁賢在質詢席屢次拍手嘻笑打斷，黃文祥怒斥尊重一點，但廖不為所動並反譏。

廖郁賢質詢時再嗆「不要逼我問雲林縣議會哪一個議員沒包工程」，終於引發眾怒。

縣議員李明哲發言要求雲林縣議會提出明確調查，他鄭重宣告自己沒有包工程，希望廖為自己的言論道歉，議會有免責權但不能指桑罵槐、道聽途說，縣議會是合議制，發言彼此尊重但不要做人身攻擊，他要求主席副議長蘇俊豪裁示調查。

李明哲語畢走到廖郁賢座位前，要求她放棄言論免責權，廖郁賢拒絕，反嗆「你是誰啊，我為什麼要放棄免責權？」

李明哲說，要做人身攻擊就放棄言論免責權，否則隨一人亂講，其他人再自行自清？議員林岳璋、王鈺齊、吳蕙蘭也上前抗議砲轟。

民進黨籍縣議員周秀月發言，她沒有包工程，議會發言有免責權，但那些話她聽起來很不舒服。

會議末了，廖郁賢最後為自己所言道歉，她說六輕火災專案小組會議時官員不理她就離席，大家都說她做秀，「說作秀有誰比我更認真？」

(中時 )