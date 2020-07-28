2020年4月至6月三個月期間，阿聯酋航空SkyCargo貨運於全球六大洲執飛超過一萬多架次的貨運航班，從定期航班、臨時加開航班到包機，為全球消費者和企業運送必須物品和各項物資。阿聯酋航空Skycargo目前每週共有3班貨運航班往返台北與杜拜，自8月6日起將增加至每週4班。

阿聯酋航空貨運部資深副總裁Nabil Sultan表示：「阿聯酋航空Skycargo始終以顧客需求為尊，即使新冠肺炎期間也持續創新改革，調整貨運業務的營運方式以符合快速發展的市場需求。為堅守阿聯酋航空Skycargo作為全球貿易和經濟促進者的核心價值，目前我們的飛行網絡已拓展至全球超過100多個目的地，更針對主要的生產與消費市場提供更加頻繁的航班支援。

阿聯酋航空Skycargo將繼續為我們的客戶提供無與倫比的貨運服務與便利的全球航點。持續拓展的航點與頻率更高的班次服務即是全球顧客信任阿聯酋航空Skycargo的最佳見證。」

相較於2020年3月底僅有35個營運航點，截至7月底，阿聯酋航空Skycargo的全球航點已經擴增到百餘個。2020年5月至6月期間，阿聯酋航空Skycargo每月平均營運超過3,800架次，累積飛行超過3,700萬公里，航行距離足以往返月球50趟。

隨著全球製造業與各類經濟活動逐漸重啟，阿聯酋航空Skycargo也持續不斷運送緊急醫療物資、生鮮食物、各式製造業所需的原物料，以協助串連各大城市間的經貿發展，活絡全球經濟。

(工商 )