新冠肺炎持續在各地延燒，全球累計確診人數攀升至1652萬例，造成至少65萬人染疫喪命，疫情最為慘重的美國、巴西以及印度，境內確診數都已飆破數百萬例。近日有網友翻出日本媒體30年前出版的報紙，發現當時早已預言2020年將有一場大災難，且其中的許多細節都符合現今情況。

根據《岐阜新聞》於1990年5月2日的報導中指出，WHO曾針對全球暖化災害預測發表一份報告，內容提及全球暖化將會造成瘧疾大流行，「2020年有一半的人類會感染傳染病」；此外，報告中還提到，假如臭氧層的破洞仍持續擴大，將可能造成人類免疫力低下。

這份報紙中出現許多關鍵字，包含「2020年」、「傳染病」以及「免疫力低下」，都符合現今在全球肆虐的新冠肺炎疫情，儘管目前確診病例未及全球人口的半數，不過疫情範圍仍持續在擴大當中，已對200多個國家造成嚴重影響，這也讓網友忍不住直呼：「真的說中了」、「簡直是神預言！」

日媒30年前出版的報紙中，早已預言2020年的大災難。（圖／翻攝自岐阜新聞）

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(中時新聞網)