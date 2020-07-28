許多已開發國家都面臨到生育率降低、人口高齡化等問題，在日本就有企業對此問題採取相對應作法，知名電器連鎖店「野島電器」就宣布，正式將員工退休年限從原本的65歲，延長到80歲才退休。

日本企業一直以來都希望能夠解決人工短缺的問題，不過隨著少子化及人口高齡化，這項問題也越來越嚴重，到2019年9月為止，日本有超過3,500萬人口超過65歲，佔總人口28.4%，日本政府也曾呼籲，提供就業機會的企業，應該要把年齡上限放寬到70歲。

根據《日經新聞》報導，因為考量到日本電子連鎖營運商將會出現勞動力短缺，為了解決這個問題，日本知名電器連鎖店「野島電器」宣布，將讓旗下員工退休年紀從原本的65歲延長到80歲，年滿65歲的員工將會進行健康狀態、工作態度等評估，進行以年為單位的續約。

野島電器表示，這項改變適用於所有旗下員工，而他們相信這將會讓資深員工的專業知識及經驗傳承下來，並有助於培養新一代的年輕員工。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)