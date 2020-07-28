體育署推出面額500元的動滋券，民眾反應熱烈，超過700萬人登記成功，中籤率約57%，而體育署今(28日)下午15時30分，將直播抽出400萬名幸運兒。動滋券的抽籤歸責是，由國手們抽出的8組號碼，產生16位數的亂碼。

動滋券使用資格抽籤直播。

動滋券抽籤公布！有8組號碼快來對獎。（圖／截取自MOESports直播）

體育署今邀請射擊好手呂紹全、桌球一姐鄭怡靜、拳擊女將陳念琴、「台灣蝶王」王冠閎等4位國手出席。而動滋券的抽籤規則，先將國手分成兩組，每次擲出2位數字號碼（01至20），每人輪流各投擲2次，並由見證律師依序輸入電腦顯示在螢幕上，共有8組2位數字號碼，最後依投擲順序，由左而右產生一組「16位數」的亂數種子，電腦程式將抽籤決定一組亂數表，再從符合登記抽籤資格的民眾中，隨機抽出400萬個中籤者。

而國手呂紹全和鄭怡靜分別射出「01、12、14、06」這4個號碼，陳念琴、王冠閎則射出「04、15、07、06」共組成16位數的亂碼。

動滋券抽籤結果，會以「簡訊」及「電子郵件」陸續通知中籤民眾，其中「簡訊」預定在7月29日(週三)上午10時前完成通知。同時，民眾在7月29日(週三)上午10時起，可上「動滋網」官網查詢抽籤結果。

身分證末碼4中籤率百分之7，其餘中籤率都為百分之10。

(中時新聞網)